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Электрокар Porsche Taycan взорвался в гараже владельца: автопроизводитель занимается расследованием (видео)

14:56, 19 февраля 2020
Транспорт
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Porsche Taycan взорвался и сгорел в гараже хозяина / фото Porsche

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Начавшийся после этого пожар уничтожил сам электромобиль, гараж и часть дома, но пострадавших, к счастью, нет.

Инцидент уже подтвердил представитель немецкого автопроизводителя.

Информация о взрыве и пожаре изначально появилась в twitter, однако первоначальный твит уже удален, пишет itc.ua.

Чуть позже в сети появилось короткое видео с последствиями пожара, при этом по остаткам автомобиля и дискам фанаты Porsche опознали электромобиль Taycan.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Флорида 16 февраля. На данный момент в Porsche занимаются расследованием случае и пока не готовы комментировать событие.

Отметим, что Porsche начал поставки электромобилей Taycan американским клиентам только в декабре 2019 года, на данный момент поставлено всего 130 экземпляров.

Напомним, что серийный электромобиль Porsche Taycan был официально представлен в сентябре прошлого года, первыми на рынок вышли версии Turbo и Turbo S стоимостью $150 тыс. и $185 тыс. соответственно.

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