Электрокар Porsche Taycan взорвался в гараже владельца: автопроизводитель занимается расследованием (видео)

Начавшийся после этого пожар уничтожил сам электромобиль, гараж и часть дома, но пострадавших, к счастью, нет.

Издание Electrek сообщило, что один из первых в США электромобилей Porsche Taycan взорвался в гараже хозяина.

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Начавшийся после этого пожар уничтожил сам электромобиль, гараж и часть дома, но пострадавших, к счастью, нет.

Инцидент уже подтвердил представитель немецкого автопроизводителя.

Информация о взрыве и пожаре изначально появилась в twitter, однако первоначальный твит уже удален, пишет itc.ua.

IT WAS A TAYCAN @Porsche@QTRResearch@lopezlinette@CGrantWSJ TREAT PORCSE THE SAME WAY YOU TREAT TESLA DO IT AND DO IT NOW. DM FOR USE OF THE VIDEO BTW pic.twitter.com/XDiMPuL6w2 — options trader (@VWCHARTS) February 17, 2020

Чуть позже в сети появилось короткое видео с последствиями пожара, при этом по остаткам автомобиля и дискам фанаты Porsche опознали электромобиль Taycan.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Флорида 16 февраля. На данный момент в Porsche занимаются расследованием случае и пока не готовы комментировать событие.

Отметим, что Porsche начал поставки электромобилей Taycan американским клиентам только в декабре 2019 года, на данный момент поставлено всего 130 экземпляров.

Напомним, что серийный электромобиль Porsche Taycan был официально представлен в сентябре прошлого года, первыми на рынок вышли версии Turbo и Turbo S стоимостью $150 тыс. и $185 тыс. соответственно.