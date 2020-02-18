Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

Мотор-шоу в Пекине, которое должно было состояться в конце апреля, официально отменено из-за эпидемии в Китае.

Пекинский автосалон, который должен был состояться в конце апреля 2020 г., официально отменен в связи с эпидемией в Китае, вызванной вирусом нового типа.

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Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает Automotive News.

Мотор-шоу в Пекине является одной из самых масштабных выставок в стране с крупнейшим автомобильным рынком в мире. Помимо местных компаний, в автосалоне регулярно принимают участие ведущие мировые автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса в Китае на неопределенный срок перенесен этап Формулы-1 в Шанхае, который должен был пройти 17–19 апреля. При этом организаторы отметили, что гонка может состояться в течение 2020 г., если ситуация с эпидемией стабилизируется, передает Autonews.

Ранее многие автомобильные компании вынуждены были приостановить производство в Китае. В частности, речь идет о Honda, Toyota, General Motors и PSA. Кроме того, компания Hyundai остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. Hyundai стал первой глобальной компанией, вынужденной приостановить выпуск за пределами Китая.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 70 тыс. заразившихся и свыше 1,7 тыс. погибших. В Ухани и соседних городах введен карантин — власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд.