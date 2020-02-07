Toyota и Honda продлят вынужденные каникулы на своих заводах из-за коронавируса

Обе компании возобновят производство на территории КНР не ранее 17 февраля.

Компании Toyota и Honda объявили о продлении простоя своих заводов в Китае в связи со вспышкой эпидемии, вызванной новым типом вируса.

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Обе компании возобновят производство на территории КНР не ранее 17 февраля, сообщает Autonews со ссылкой на Automotive News.

Вынужденное продление «каникул» и без того усложнит ситуацию на крупнейшем в мире автомобильном рынке, который продолжает показывать падение третий год подряд. Аналитики LMC Automotive отмечают, что по итогам 2020 г. в связи с ситуацией с коронавирусом продажи новых автомобилей в Китае могут сократиться на рекордные 10% или более.

Провинция Хубэй, где находится эпицентр вспышки вируса, является четвертым по величине автомобильным хабом в стране. В частности, там расположены крупнейшие предприятия компаний Dongfeng Motor, Honda и General Motors.

Ранее стало известно, что компания Hyundai остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. Hyundai стала первой глобальной компанией, вынужденной приостановить выпуск за пределами Китая.

Кроме того, глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Майк Мэнли заявил, что альянс может приостановить выпуск автомобилей на одном из своих европейских предприятий в связи с вероятностью задержки поставок комплектующих из Китая. По словам Мэнли, из-за того, что на китайских предприятиях продлили новогодние каникулы, выпуск машин на одном из заводов FCA в Европе могут остановить до конца февраля или начала марта.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о почти 30 тыс. заразившихся и свыше 600 погибших. 22 января 2020 г. в Ухани и соседних городах был введен карантин — власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд.