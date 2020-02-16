Tesla обновлением прошивки увеличит запас хода Model S и Model X

Теперь Model S имеет запас хода в 390 миль (~630 км) по американской методике EPA вместо 373 миль (600 км) ранее.

Две недели назад глава Tesla Илон Маск сообщил, что запас хода Model S вот-вот будет увеличен до 400 миль. И вот сейчас это произошло: теперь Model S имеет запас хода в 390 миль (~630 км) по американской методике EPA вместо 373 миль (600 км) ранее.

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Речь о дальнобойной версии Long Range, которая теперь называется Long Range Plus (переименовать пришлось по требованию регулятора). Прибавка достаточно скромная, но лишними пара десятков километров на одном заряде точно не будут, а в некоторых случаях они могут стать критически важными. Эту прибавку получат все автомобили Model S и Model X (для кроссовера она будет соразмерная — до 351 миль/565 км), выпущенные в последние несколько месяцев (более точных дат пока нет). Это произойдет в ближайшее время после выпуска соответствующего обновления прошивки, пишет itc.ua.

По словам Илона Маска, достичь этого удалось за счет множества незначительных аппаратных улучшений, внесенных за последние несколько месяцев. И сейчас ПО неправильно оценивает возможности автомобиля — он может проехать больше на одном заряде, что позволяет поднять ограничитель чуть выше. То есть, емкость аккумуляторных батарей осталась прежней.

Напомним, в прошлый раз Tesla повышала запас хода Model S и Model X в апреле прошлого года и тоже без увеличения емкости батарей, а благодаря улучшенной трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям. Запас хода версии Performance пока остается прежним — до 348 миль (560 км).

Еще одно обновление для Model S — новые 19-дюймовые диски, выделяющиеся более аэродинамическим дизайном.

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск отметил еще несколько интересных моментов:

взять рубеж в 400+ миль на одной зарядке можно будет (предположительно) с улучшенным шасси и новыми шинами.

новая трансмиссия Plaid обладает безумной «мощностью», но всегда есть компромисс между мощностью и выносливостью. И от перехода на новую подвеску стоит ожидать существенного роста динамических показателей при том же уровне автономности.

Следующее крупное мероприятие Tesla Investor Battery Day пройдет в апреле. Оно будет проводиться на гигафабрике компании в Нью-Йорке, где в числе остальной продукции производятся солнечные крыши Solar Roof. Там нам расскажут о новых батарейных разработках, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies.