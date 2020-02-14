Mercedes представил 2700-сильный катер (фото)

Компания Mercedes-AMG и судостроительная компания Cigarette Racing разработали новый скоростной катер и специальную версию внедорожника G63.

Компания Mercedes-AMG и судостроительная компания Cigarette Racing представили новый совместный проект — скоростной катер Tirranna AMG Edition, выполненный в стиле внедорожника G-Class.

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Премьера аппарата состоялась в рамках международной выставки яхт в Майами, пишет Autonews.

Tirranna AMG Edition получил шесть компрессорных 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Racing, каждый из которых развивает 450 лошадиных сил. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 2700 сил. Максимальная скорость катера — 270 км в час.

Специальный гироскопический стабилизатор позволяет на 80% уменьшить уровень кренов во время волнения на море. На носу и корме катера установлено еще по одному компактному низкооборотистому мотору для маневрирования на малых скоростях при швартовке.

Интерьер Tirranna AMG Edition выполнен с использованием термостойких и светопоглощающих материалов. Приборная панель состоит из нескольких больших цифровых дисплеев. В распоряжении пассажиров диван, кровать, холодильник, душевая, а также 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками.

Помимо Tirranna AMG Edition на выставке в Майами дебютировал Mercedes-AMG G63 Cigarette Edition, разработанный в рамках проекта. Он получил специальный черно-золотистый окрас кузова, как у катера, уникальные 22-дюймовые колеса, а также особый кенгурин спереди. Внедорожник оснащен тем же 4-литровым восьмицилиндровым мотором с двумя турбинами, развивающим 585 л. с. и 850 Н·м крутящего момента.