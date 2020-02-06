Нет лучше консультантов, чем Deutsche Bahn, которых правительство Гончарука привлекло для реформы "Укрзализныци" - эксперт

О договоренности о сотрудничестве с Deutsche Bahn премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил две недели назад во время визита на экономический форум в Давосе.

Кабмин Алексея Гончарука принял правильное решение, привлекая к интеграции "Укрзализныци" в европейскую инфраструктуру немецкого оператора Deutsche Bahn.

Об этом после подписания меморандума между Украиной и Deutsche Bahn заявил в эфире 24 канала политический эксперт Тарас Семенюк.

"Если речь идет об интеграции Укрзализныци в европейскую систему, то лучших консультантов, чем Deutsche Bahn, нечего и искать", - считает политолог.

Он также отметил, что процесс интеграции украинской инфраструктуры в европейскую систему требует значительных усилий, но это является необходимым шагом для отечественной промышленности.

"Очевидно, что евроинтеграционные процессы требуют больших масштабов. Не только в законодательстве, не только в квотах на экспорт, но также интегрировать нашу инфраструктуру. Инфраструктура является локомотивом для всей промышленности", - отметил эксперт.

По его мнению, если в Украине заработает качественная инфраструктура, которая будет отвечать европейским стандартам, это обеспечит надежную торговую связь с Европейским союзом.

"Если мы хотим войти в Европейский союз, мы должны вообще менять ширину нашей колеи. Это сверхважная задача. Я думаю, что Deutsche Bahn будут хорошими консультантами", - подытожил Тарас Семенюк.

Напомним, что о договоренности о сотрудничестве с Deutsche Bahn премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил две недели назад во время визита на экономический форум в Давосе. Уже вчера меморандум о сотрудничестве между "Укрзалізницею" и Deutsche Bahn был подписан. Согласно этому документу, Deutsche Bahn будет оказывать поддержку УЗ в управлении в сферах грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания. При этом “Укрзализныця” остается в собственности государства.