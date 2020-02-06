Фонд госимущества выставит на продажу сразу три морпорта
14:51, 06 февраля 2020Транспорт
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К одному из портов есть интерес турецких инвесторов.
Иллюстрация REUTERS
Фонд государственного имущества Украины планирует продать переданные ему в управление Скадовский, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский морские порты.
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Об этом во время представления планов по приватизации заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
"Это порты, которые когда-то активно работали", - сказал он.
По словам Сенниченко, к одному из портов есть интерес турецкого инвестора.
Как сообщал УНИАН, недавно были определены победители конкурсов по сдаче в концессию портов "Херсон" и "Ольвия" (Николаев).
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