Фонд госимущества выставит на продажу сразу три морпорта

К одному из портов есть интерес турецких инвесторов.

Фонд государственного имущества Украины планирует продать переданные ему в управление Скадовский, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский морские порты.

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Об этом во время представления планов по приватизации заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

"Это порты, которые когда-то активно работали", - сказал он.

По словам Сенниченко, к одному из портов есть интерес турецкого инвестора.

Как сообщал УНИАН, недавно были определены победители конкурсов по сдаче в концессию портов "Херсон" и "Ольвия" (Николаев).