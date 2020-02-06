Определены 10 претендентов на титул "Всемирный автомобиль года" (фото)

Следующий этап состязания состоится на Женевском автосалоне, где жюри из 86 человек обнародует окончательный шорт-лист из трех претендентов на главный приз.

Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY) 2020 огласили основной список финалистов и назвали претендентов на победу в номинациях «Спорткар года», «Городской автомобиль года», «Лучшая люксовая машина» и «Дизайн года».

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Следующий этап состязания состоится на Женевском автосалоне, где жюри из 86 человек обнародует окончательный шорт-лист из трех претендентов на главный приз.

Финалистов премии «Лучший автомобиль года» выбирали из 29 кандидатов. Сейчас список сокращен до десяти. В него вошли: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross. Также жюри WCOTY назвало по пять финалистов в каждой из трех дополнительных категорий, пишет motor.ru.

Награду в номинации «Лучший городской автомобиль» могут присудить Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio или Volkswagen T-Cross. На победу в категории «Спорткар года» претендуют BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra. За звание лучшего премиального автомобиля будут бороться BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan.

Машины из всех четырёх категорий имеют право претендовать на победу в номинации «Дизайн года», а отдельной награды для «зеленых» автомобилей в этом году не предусмотрено.

Победителями конкурса WCOTY 2019-го стали Jaguar I-Pace (Всемирный автомобиль года), Audi A7 (Лучший премиальный автомобиль года), McLaren 720S (Спорткар года), Jaguar I-Pace (Зеленый автомобиль года), Suzuki Jimny (Городской автомобиль года) и снова Jaguar I-Pace (Дизайн года).