Украинские инженеры получили уникальный опыт работы с Boeing - "Прогресстех-Украина"

Опыт работы с такими мировыми авиакомпаниями как Boeing позволяет компании получать уникальный опыт и повышать квалификацию своих инженеров.

Команда инженеров украинской компании "Прогресстех-Украина" участвовала в проектировании самолетов нового семейства Boeing.

Об этом сообщила заместитель директора по связям с общественностью "Прогресстех-Украина" Татьяна Бычкова в интервью Delo.ua.

«777X — новейший из серии дальнемагистральных самолетов Boeing, и мы гордимся, что целая команда наших инженеров причастна к этому самолету. Мы участвовали в моделировании и прочностном анализе конструкций элементов планера и ряде других работ», - отметила Бычкова.

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По ее словам, опыт работы с такими мировыми авиакомпаниями как Boeing позволяет компании получать уникальный опыт и повышать квалификацию своих инженеров. «Наши инженеры получили уникальный опыт работы на самом современном проекте, с самыми современными технологиями, а значит их квалификация повысилась», - добавила заместитель директора по связям с общественностью "Прогресстех-Украина".

Напомним, 25 января 2020 года первый летный экземпляр 777X поднялся в небо с аэродрома Пейн Филд (Paine Field), расположенного рядом с заводом Boeing в Эверетте (штат Вашингтон, США). Почти 4-часовой полет 777-9X ознаменовал начало летной фазы программы испытаний семейства крупнейших в мире двухмоторных коммерческих широкофюзеляжных самолетов.

"Прогресстех-Украина" основана в 2007 году, центральный офис расположен в Киеве, а филиалы – в Харькове и во Львове. Компания предоставляет инженерные услуги ведущим мировым производителям авиатехники, разрабатывает программное обеспечение и проектные решения для предприятий транспортной и промышленной инфраструктуры. Входит в первую тройку инженерно-конструкторских центров Украины. Основным партнером и заказчиком Прогрестех-Украина является компания Boeing.

Согласно информации обнародованной на официальном сайте, в "Прогресстех-Украина" работает свыше 700 высококвалифицированных сотрудников, более 60 из которых вернулись в Украину для работы в инженерных проектах компании.