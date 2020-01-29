Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова

По словам Гончарука, это важный шаг для перезагрузки компании.

Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова. Читайте такжеУрок немецкого для "Укрзализныци" Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он. Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.

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