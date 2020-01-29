Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова
13:50, 29 января 2020Транспорт
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По словам Гончарука, это важный шаг для перезагрузки компании.
Кравцова уволили / фото УНІАН
Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова.
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Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.
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