Завтра в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту
18:52, 26 января 2020Транспорт
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Непосредственно на мосту будут проводиться текущие работы на асфальтовом покрытии.
Завтра движение по Южному мосту частично ограничат / фото УНИАН
В понедельник, 27 января, в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в направлении Левого берега.
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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз - непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты УК "Киевавтодор" проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега", - говорится в сообщении.
Работы продлятся с 9:00 до 15:00, когда основной поток транспорта движется в обратном направлении.
Во время работ движение частично ограничат.
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