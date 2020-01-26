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Завтра в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту

18:52, 26 января 2020
Транспорт
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Завтра движение по Южному мосту частично ограничат / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз - непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты УК "Киевавтодор" проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега", - говорится в сообщении.

Работы продлятся с 9:00 до 15:00, когда основной поток транспорта движется в обратном направлении.

Во время работ движение частично ограничат.

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