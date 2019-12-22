На украинско-польской границе образовались километровые пробки – люди стоят в очередях сутками

Возле КП "Шегини" автомобильная пробка протянулась на десятки километров, некоторые авто ждут очереди уже трое суток.

На пунктах пропуска украинско-полськой границы образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию по несколько суток.

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Об этом сообщает ТСН. Люди в очереди на КП «Смильницы» 22 декабря рассказали журналистам, что очередь не движется уже в течение 5 часов. Кое-кто ждет своей возможности попасть в Польшу 40 часов.

О еще худшей ситуации сообщают те, кто пытается пересечь границу в КП «Шегини», там автомобильная пробка протянулась на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

В Государственной таможенной службе пообещали журналистам собрать статистику и прокомментировать сложную ситуацию на границе позже.

Об огромных пробках на границе с Польшей сообщалось еще в середине декабря, когда перевозчики получили дополнительные разрешения на международные перевозки.