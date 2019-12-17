Boeing решил приостановить производство самолетов 737 MAX

В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов.

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте, передает РБК.

"Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год", - говорится в сообщении. При этом в компании не уточнили, когда выпуск самолетов будет возобновлен.

В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов.

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"Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок", - добавили в корпорации.

В связи с этим решением сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства MAX, не будут сокращены, уточнили в компании Они либо продолжат работать над производством самолетов 737, либо будут задействованы в других проектах.

"Мы предоставим финансовую информацию о приостановке производства в связи с нашим отчетом о прибыли за четвертый квартал 2019 года в конце января", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.