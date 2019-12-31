Гончарук: дорогами нужно сшить страну, это задача №1 в 2020 году (видео)

В 2020 году планируют построить четыре тысячи километров дорог.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - сказал глава Кабмина в эфире "Украина 24".

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По его словам, в следующем году запланировано построить четыре тысячи километров дорог. Впрочем, убежден Гончарук, это не верхняя граница.

"Это вопрос, насколько удастся привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в частности, с международными деньгами", - говорит глава правительства.

Гончарук сообщил, что на "особом счету" находится строительство моста в Днепре, а также автотрасса из Киева до Днепра.

"Там есть большой участок, который уже начинается строиться. За следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить от Решетиловки до Днепра", - резюмирует премьер.

Глава Кабмина возлагает надежды на обновленное руководство "Укравтодора".

"Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по стране. Первая задача - это убрать оттуда коррупцию. Уже десятки людей уволены с руководящих должностей", - сказал Алексей Гончарук.

Как сообщалось, Украина получит от Европейского банка реконструкции и развития кредиты на 900 млн евро на строительство и реконструкцию 340 километров дорог в пяти областях. Деньги направят на реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова.