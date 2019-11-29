Кабмин хочет начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 2020 года

Премьер уверен, что в следующем году план по строительству и ремонту 4 тысяч километров дорог будет выполнен.

Кабинет министров Украины планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 2020 года, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Мы очень хорошо понимаем, что нужно делать. И в следующем году с 1 марта мы планируем начать большое строительство. Для этого в государственном бюджете предусмотрены необходимые средства. Их недостаточно, но это необходимый стартовый ресурс, который мы намерены использовать, чтобы страна "поехала", - сказал он.

Глава правительства также напомнил, что Кабмин изменил менеджмент "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности" - ключевых органов, которые должны обеспечивать высокое качество дорог.

Гончарук уверен, что в следующем году план по строительству и ремонту 4 тысяч километров дорог будет выполнен.

"Строительство дорог для нас - это не только способ сшить страну, это еще и способ запустить экономику. Это один из трех экономических столпов, на которых будет держаться экономический рост следующие пять лет", - сказал он.

По словам премьера, Кабмин не планирует вмешиваться в тендеры по ремонту и строительству дорог, которые будет объявлять "Укравтодор".

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Министерство инфраструктуры назначило депутата от "Слуги народа" Александра Кубракова председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

По словам Гончарука, Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь.

Также премьер сообщил, что правительство предусмотрело 33,4 миллиарда гривень на ремонт и содержание дорог государственного значения. Пло словам Гончарука, за 5 лет планируется восстановить в Украине 24 тысячи километров дорог.