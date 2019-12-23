Глава Boeing ушел в отставку на фоне провала с самолетами 737 Max

Смена руководства Boeing происходит на фоне ситуации, связанной с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 Max.

Президент и главный исполнительный директор корпорации Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку, его место займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Кэлхун возглавит Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании, передает BBC.

Мюленбург покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении компании. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами", - говорится в релизе.

Смена руководства Boeing происходит на фоне ситуации, связанной с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 Max.

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Напомним, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру.

Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы. В нем отмечается, что к авиакатастрофе привела череда неполадок, нарушений и ошибок - со стороны как компании-производителя, так и перевозчика и его пилотов.

Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной падения самолета стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В Конгрессе США осенью состоялись слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Также, анализ, проведенный Федеральным управлением гражданской авиации США, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство лайнеров серии 737 Max.