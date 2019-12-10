Кравцов анонсировал масштабную реконструкцию Центрального вокзала Киева и показал фото будущих изменений
Публичная акционерная компания «Укрзализныця» планирует провести масштабную реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала Киева с его привокзальными площадями.
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Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, часть площадей хотят передать в аренду бизнесу и открыть на базе вокзала торгово-развлекательный центр.
"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.
Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (свыше 10 тыс квадратных метров).
Торговые точки, мешающие пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы. Зато удобные и неиспользованные площади - коммерциализированные", - написал он.
По словам Кравцова, следующими этапами планируют реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и «на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр».
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует к началу 2021 года передать в концессию первые ж/д вокзалы.