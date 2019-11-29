Трасса за 80 миллионов на Винниччине, которую построила компания начальника службы автодорог, «расползается по швам» (фото)

Участок дороги 499-503 км трассы М12, которую отремонтировали буквально пару месяцев назад, "расползается по швам". Тендер на выполнение работ выиграла некая компания "Интервиас", которая и до того засветилась своим непрофессиональным подходом к работе.

Участок дороги 499-503 км трассы М12, которую отремонтировали буквально пару месяцев назад, «расползается по швам».

Об этом пишет сайт «Стопкор».

По данным издания, «тендер на выполнение работ выиграла некая компания «Интервиас», … якобы австрийско-украинское предприятие». Оно обошло на торгах государственных конкурентов, в частности Винницкий облавтодор. В целом «Интервиас» выиграло тендеров на общую сумму свыше 645 млн грн. При этом журналисты отмечают, что уставный капитал предприятия составляет всего 100 тыс. грн., а юридическая история деятельности - 2 года.

«Кто мог доверить больше чем полмиллиарда гривен "неизвестным"?»,- спрашивают корреспонденты.

По информации издания, директор фирмы «Интервиас» Тарас Сидорчук совсем недавно искал вакантные места в IT-сфере, и никакого опыта работы с дорогами у него не было. По адресу офиса "Интервиас" по улице Шепеля, 29 в Виннице находится совсем другая компания - "Дорстрой". «Стоит заметить, что эта фирма - местный ключевой ремонтник дорог. И здесь в истории появляется Игорь Корольчук. Когда он был директором департамента коммунального хозяйства Виннице, "Дорстрой" начал выигрывать многочисленные тендеры», - отмечают журналисты.

По их информации, в 2013 году на департамент Корольчука заводят уголовное дело за махинации. Но впоследствии господин Корольчук становится заместителем мэра Винницы, дело куда-то исчезает, а успехи компании "Дорстрой" стремительно растут.

«В 2016 году Игорь Корольчук переходит в областную службу дорог, а "Дорстрой" начинает ремонтировать еще и область. Впрочем, судя по расследованию "1+1", господин Корольчук решил не испытывать судьбу и вместо "Дорстрой" через подставных лиц создает новую фирму - "Интервиас"», - пишет издание.

«Есть вероятность того, что это фиктивное предприятие, созданное с целью организации мошеннических схем и получения государственных средств преступным путем», - отмечает правозащитник «Стоп коррупции» Антон Клитный.

Журналисты «СтопКора» сообщают, что съездили на новую дорогу 499-503 км трассы М12, которую ремонтировала "Интервиас". И опубликовали фотографии из этой поездки.

«Шоссе находится в ужасном состоянии, хотя работы были закончены всего несколько месяцев назад, а стоимость ремонта составила около 80 млн. гривен. Обратившись в облавтодор, журналисты услышали, что компания "Интервиас" широко известна своим непрофессиональным подходом. Облавтодор был вынужден направить предприятию официальное обращение по поводу неудовлетворительного состояния ремонта, на что в госучреждении услышали "мы закончим ремонт, когда будут благоприятные погодные условия". Активисты обратились в Государственное бюро расследований, к Генеральной прокуратуре и другим контролирующим и правоохранительным органам с целью прекращения вопиющей ситуации с нецелевым освоением бюджетных средств», - говорится в материале «СтопКор».