Маск похвастался тысячами заказов на новый электропикап Tesla Cybertruck

Илон Маск также отметил, что большинство заказов поступило на версию автомобиля с двумя моторами.

Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась в минувший четверг.

Об этом гендиректор Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

Маск также отметил, что большинство заказов (42%) поступило на версию автомобиля с двумя моторами. Немного меньше (41%) выбрали вариант с тремя моторами и 17% - с одним.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Напомним, презентация электропикапа Cybertruck состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе. Публике показали бронированный автомобиль трапециевидной формы, стоимость которого будет начинаться от $39,9 тыс.

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Электропикап будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода в 400 км, 480 км и 800 км соответственно. Также Маск рассказал, что различные версии получат от одного до трех двигателей.

Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой.

Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа - окно в итоге треснуло.

"Мы бросали гаечные ключи, бросали все, даже буквально кухонную раковину в стекло, и оно не разбилось. По какой-то странной причине оно разбилось сейчас", - сказал Маск на презентации. "Я не знаю почему. Мы исправим это", - пообещал он.