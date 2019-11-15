Будут увольнения: Кабмин намерен бороться коррупцией в "Укрзализныце"

Премьер подчеркнул, что компания является неэффективной и убыточной.

Кабинет министров Украины намерен провести в "Укрзализныце" кадровые изменения в связи с коррупцией на предприятии.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1".

"Коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, потому что продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что компания является неэффективной и убыточной.

"Если менеджмент, руководство озабочено своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", то нормальной работы не будет. Почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это надо прекратить", - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Профсоюз железнодорожников призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить продажу акций "Укрзализныци" и увольнение 120 тысяч ее работников, а также сдачу в концессию вокзалов компании.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.