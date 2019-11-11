Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара

Японский бренд представит на мотор-шоу в китайском Гуанчжоу электрическую версию компактного кроссовера UX.

Компания Lexus опубликовала тизер своей первой серийной модели с полностью электрической силовой установкой. Премьера автомобиля состоится 22 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.

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По предварительным данным, эта машина будет представлять собой «зеленую» версию компактного кроссовера UX, построенного на новой модульной архитектуре TNGA. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проезжать без подзарядки около 400 километров, пишет Autonews.

В конце октября Lexus представил на мотор-шоу в Токио электрический концепт-кар LF-30, призванный дать представление о технологиях и дизайнерских решениях, которые применят ближе к 2030 г. на будущих серийных моделях японского бренда.

Концепт-кар массой 2400 кг оснастили четырьмя электрическими моторами — по одному на каждом колесе. В сумме агрегаты способны выдавать 544 л. с. и 700 Н·м крутящего момента. Тяга может передаваться как на все четыре колеса, так и на каждую из двух осей по отдельности.

В основе этого автомобиля лежит новая платформа, которая будет использована на электрокарах Toyota и Lexus следующего поколения. Предполагается, что первые серийные машины на новом шасси дебютируют в 2022 году.