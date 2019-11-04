Трасса в обход Полтавы: дорожники построили полкилометровую эстакаду (фото)

Высота самого высокого столба эстакады составляет 30 метров.

В рамках строительства дороги в обход Полтавы дорожники возвели полкилометровую эстакаду.

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Об этом говорится в сообщении региональной службы "Укравтодора" в Facebook.

Согласно сообщению, высота самого высокого столба эстакады составляет 30 метров. Дорожники уже установили здесь металлическое прогонное строение. В перспективе оно превратится в путепровод с четырьмя полосами движения: по две в каждом направлении.

Вскоре дорожники будут устанавливать верхний слой покрытия из асфальта. Параллельно подрядчик проводит монтаж деформационных швов и покраску конструкции.

Работы по возведению первой очереди трассы в обход Полтавы выполняются при финансовой поддержке Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева - «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп»