Трасса в обход Полтавы: дорожники построили полкилометровую эстакаду (фото)
В рамках строительства дороги в обход Полтавы дорожники возвели полкилометровую эстакаду.
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Об этом говорится в сообщении региональной службы "Укравтодора" в Facebook.
Согласно сообщению, высота самого высокого столба эстакады составляет 30 метров. Дорожники уже установили здесь металлическое прогонное строение. В перспективе оно превратится в путепровод с четырьмя полосами движения: по две в каждом направлении.
Вскоре дорожники будут устанавливать верхний слой покрытия из асфальта. Параллельно подрядчик проводит монтаж деформационных швов и покраску конструкции.
Работы по возведению первой очереди трассы в обход Полтавы выполняются при финансовой поддержке Всемирного банка.
Как сообщал УНИАН, государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева - «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп»