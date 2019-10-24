Subaru показала универсал нового поколения (фото)

Универсал Subaru Levorg следующего поколения построили на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP).

Компания Subaru представила на домашнем автосалоне в Токио универсал Levorg нового поколения. На мотор-шоу был показан концепт будущей модели.

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Правда, в компании рассказали, что серийная версия практически не будет отличаться от прототипа. В Японии продажи новинки начнутся во второй половине следующего года, пишет Autonews.

Levorg следующего поколения получил черты концепта Viziv Tourer, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. В частности, универсал оснастили схожей гексагональной решеткой радиатора и большими крыльями. Также универсал укомплектовали воздухозаборником на капоте и новыми фарами.

Новинку оснастили фирменным набором электронных «помощников» EyeSight, в который вошла активная система удержания автомобиля в занимаемой полосе, функция слежения за усталостью водителя, а также система контроля «мертвых» зон.

Автомобиль построили на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Levorg следующего поколения получил новый 1,8-литровый турбомотор. Мощность агрегата составляет около 270 лошадиных сил. Также универсал оснащается системой полного привода.

Нынешний Subaru Levorg укомплектован 1,6-литровым бензиновым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил. Также доступен 2,0-литровый мотор с отдачей 300 лошадиных сил. Оба двигателя работают с вариатором и полным приводом.