Subaru показала обновленную Impreza (фото)

Модернизация затронула седан и хэтчбек Impreza.

Компания Subaru раскрыла подробности о рестайлинговой Impreza для японского рынка. От дореформенных седана и хэтчбека новинки отличаются как снаружи, так и внутри.

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Impreza подвергли небольшому фейслифтингу: чуть изменили форму радиаторной решетки, установили другой передний бампер с черными прорезями, переднюю и заднюю оптику осовременили.

В салоне появилась новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном, а для отделки теперь используются более качественные материалы, пишет motor.ru.

Еще одно новшество – пакет Eyesight Touring Assist, который теперь входит в список стандартного оснащения Subaru Impreza. Он включает систему удержания в полосе, систему автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.

В техническом плане автомобиль остался прежним: для Impreza доступны оппозитные моторы 1.6 и 2.0 мощностью 115 и 154 лошадиные силы соответственно. Оба они сочетаются с вариатором, передним либо полным приводом.

У японских дилеров новинка появится уже этой осенью, а следом рестайлинговая Subaru Impreza поступит в продажу в Европе и США.