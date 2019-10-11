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В Николаеве почти вдвое выросли цены на проезд в электротранспорте

13:36, 11 октября 2019
Транспорт
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Стоит вопрос модернизации транспорта / фото: УНИАН

Такое решение согласовали сегодня, 11 октября, члены исполкома Николаевского городского совета.

Как отметил директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко, новый тариф устанавливается с целью обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров и финансовой стабильности коммунального предприятия.

«Действующий тариф (3 грн - УНИАН) не может покрыть расходы на обслуживание подвижного состава трамваев, троллейбусов 60-х годов выпуска. Чтобы содержать около 45 трамваев и троллейбусов, мы тратим в месяц около двух миллионов гривен. Поэтому и стоит вопрос о приобретении новых единиц транспорта, его модернизации. Тариф, который люди платят, нерентабелен. Изменение стоимости проезда связано и с повышением стоимости электроэнергии для предприятия», - отметил директор КП «Николаевэлектротранс».

Также были утверждены новые цены абонементов. Отдельно установлена стоимость проездных билетов на месяц для юридических и физических лиц.

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Теги: #Николаев#цены на проездпогода в Николаеве