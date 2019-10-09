В Украине три дороги могут стать платными

Министр отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сообщил он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным.

По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе. "Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - добавил министр.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения, строительства и эксплуатации.

Согласно закону, автомобильные дороги (их участки) будут относить к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.