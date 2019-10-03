Рада существенно увеличила штраф за отказ в перевозке льготников

Штраф за такое нарушение поднят с 8 необлагаемых минимумов доходов граждан до 50.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№0893).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 303 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 (ранее - 8) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и увеличение штрафа до 2550 гривень.