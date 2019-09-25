В Украине вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог фурами: в чем суть

Закон был вчера опубликован в парламентском официальном издании «Голос Украины» и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В Украине вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля».

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Закон № 54-IX (соответствующий законопроект №1047) был вчера опубликован в парламентском официальном издании «Голос Украины» и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада рассмотрела в первом чтении и приняла в целом законопроект, который вводит возможность фиксации в автоматическом режиме нарушений габаритно-весового режима, а также устанавливает ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства. Народный депутат Александр Кубраков, докладывая по законопроекту, отметил, что принятие документа позволит сохранить дороги общего пользования.

«Проектом закона предусматривается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», - отмечалось в пояснительной записке.

Также, предполагается, что административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте зачисляются в Государственный дорожный фонд Украины.

В свою очередь «Укравтодор» сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Украины. В июле 2018 года Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.