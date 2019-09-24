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Nissan представила обновленный Patrol (фото)

20:01, 24 сентября 2019
Транспорт
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Рестайлинговый Nissan Patrol легко опознать по «бумерангам» ходовых огней / фото Nissan

Компания Nissan представила обновлённый Patrol. Внедорожник получил новое оформление передней части кузова с более выраженной V-образной решеткой радиатора, расширенный набор оснащения и технологии безопасности, объединенные под единой концепцией Nissan Intelligent Mobility.

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Рестайлинговый Nissan Patrol легко опознать по «бумерангам» ходовых огней и новому прочтению фирменной V-образной решетки радиатора с горизонтальными «ребрами» и массивной окантовкой. На корме появились другие фонари, тоже с рисунком в виде бумерангов и динамическими поворотниками (впервые на автомобиле Nissan), и соединяющая их хромированная накладка с названием модели, пишет motor.ru.

В салоне Patrol появились сиденья с новым профилем и обивкой из стеганой кожи, а также руль, обтянутый и простроченный вручную. Опционально передние кресла можно оборудовать системой вентиляции и поясничным валиком с электроприводом. На видоизмененной центральной консоли отныне установлены два дисплея, как у Infiniti QX50: верхний предназначен для навигации и мультимедиа, нижний — для управления основными функциями автомобиля.

фото Nissan
фото Nissan

Для Patrol расширен список доступных активных систем безопасности, объединенных под «зонтичным» брендом Nissan Intelligent Mobility. Новыми для модели стали система экстренного торможения с функцией определения пешеходов и интеллектуальная система предупреждения о фронтальных столкновениях.

фото Nissan

Так как презентация обновленного Patrol состоялась в Дубае, то пока известен набор силовых агрегатов только для ближневосточного рынка. Базовым двигателем станет 4.0-литровый V6 мощностью 275 сил и 394 Нм момента, а за доплату будет предлагаться 5.6-литровый V8, выдающий 400 сил и 560 Нм момента. Привод — полный All-Mode 4X с переключателем режимов контроля тяги. Для машин с V8 доступна антикреновая система HBMC (Hydraulic Body Motion Control).

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Теги: #автомобиль#автомобили Nissan