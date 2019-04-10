Toyota показала тизер нового кроссовера Highlander
14:04, 10 апреля 2019Транспорт
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Премьера кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения состоится на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля.
Toyota Highlander четвертого поколения покажут на автосалоне в Нью-Йорке / фото Toyota
Компания Toyota опубликовала тизерный видеоролик кроссовера Highlander четвертого поколения. На нем изображение автомобиля демонстрируют с помощью 3D-инсталляции, автором который выступил художник Майкл Мерфи.
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Официальная премьера машины состоится на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля. В США продажи кроссовера начнутся до конца нынешнего года, пишет Autonews.
По сравнению с предшественником новинка заметно вырастет в размерах.
Базовые версии Highlander предложат с передним приводом, опционально будет доступна система полного привода. Новый кроссовер получит и гибридную версию.
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