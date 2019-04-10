Toyota показала тизер нового кроссовера Highlander

Премьера кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения состоится на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля.

Компания Toyota опубликовала тизерный видеоролик кроссовера Highlander четвертого поколения. На нем изображение автомобиля демонстрируют с помощью 3D-инсталляции, автором который выступил художник Майкл Мерфи.

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Официальная премьера машины состоится на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля. В США продажи кроссовера начнутся до конца нынешнего года, пишет Autonews.

По сравнению с предшественником новинка заметно вырастет в размерах.

Базовые версии Highlander предложат с передним приводом, опционально будет доступна система полного привода. Новый кроссовер получит и гибридную версию.