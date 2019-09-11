Франкфуртский автосалон: чем удивили мировые гиганты - самые интересные новинки (фото)

Новый Land Rover Defender, который «придумывали» четверть века, первый «зеленый» Porsche, народный электромобиль от Volkswagen, самый мощный Lamborghini и другие важнейшие новинки Франкфуртского автосалона.

В этом году ряд крупных производителей решили проигнорировать Франкфурт, а «зеленые» активисты и вовсе заявили о готовности сорвать мероприятие, «пропагандирующее устаревшую и убивающую климат транспортную систему». Но, несмотря ни на что, автосалон все же открылся. Плюс ко всему нашлось немало компаний, решивших показать в немецкой бизнес-столице свои новинки, многие из которых носят статус революционных.

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Большинство из представленных на выставке моделей — электрокары нового поколения или концепты, призванные дать представление о безумных идеях, которые могут найти применение в автомобилях будущего. Впрочем, на автосалоне нашлось место и для вполне традиционных машин. При этом не менее интересных, сообщает Autonews.

Land Rover Defender

Вот, например, Land Rover привез во Франкфурт Defender нового поколения, над внешностью которого дизайнеры компании размышляли почти 30 лет. Действительно, разработчики просто не имели права ударить в грязь лицом при создании преемника легендарного внедорожника, продержавшегося на конвейере 70 лет.

Инженеры решили отказаться от фирменной конструкции с рамой лестничного типа и неразрезными мостами в пользу несущего кузова, базирующегося на легком алюминиевом монококе. При этом «Дэф» получил полностью независимую подвеску и постоянный полный привод. Британцы уверяют, что короткие свесы и невероятный клиренс в 291 мм гарантируют лучшую в классе геометрическую проходимость. На момент запуска внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными моторами, а также в виде гибрида. Мощность агрегатов, работающих в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухдиапазонной раздаткой, варьируется от 200 до 400 сил.

Porsche Taycan

Главной новинкой Porsche, безусловно, стал электрический спорткар Taycan — первый серийный полностью «зеленый» автомобиль в арсенале немецкой марки. Его закрытый показ состоялся чуть раньше сразу в нескольких частях света — в Европе, Северной Америке и Азии, что говорит о глобальных амбициях «Тайкана».

На момент запуска Porsche Taycan будет представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Агрегаты последней версии при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 л. с. (560 киловатт), что позволяет автомобилю набирать «сотню» за невероятные 2,8 секунды.

Volkswagen ID.3

А вот Volkswagen выпустил куда более доступную электрическую модель — хэтчбек ID.3, который стал первым серийным автомобилем немецкой марки, выпущенным на инновационной платформе MEB. Запуск этой модели немцы называют таким же важным, как переход от Beetle к Golf.

Сначала в продаже появится промежуточная версия «народного электрокара», оснащенная двигателем мощностью 204 силы и комплектом аккумуляторов на 58 кВт·ч, которые позволят проехать без подзарядки до 420 километров. Стоить такой автомобиль будет около 40 тыс. евро, причем первая партия из 30 тыс. машин уже распродана. Впоследствии Volkswagen обещает выпустить и более дешевый вариант, цены на который не превысят 30 тыс. евро.

Honda e

С такой же отметки стартуют цены и на небольшой электрокар Honda e, выполненный в ретростиле. Новинку предложат с электромоторами мощностью 136 или 150 л. с., которые позволят разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Аккумуляторы на 35,5 кВт·ч обеспечат запас хода в 220 км, чего должно быть «более чем достаточно для ежедневных городских поездок».

В салоне у Honda e установлено целых пять цифровых дисплеев. Два 12,3-дюймовых монитора отвечают за управление мультимедиа и некоторыми функциями автомобиля, тогда как на два других экрана выводится изображение с внешних камер, заменивших традиционные боковые зеркала.

Lamborghini Sian

Lamborghini Sian стал не только первым суперкаром итальянской марки, в котором применили электрические технологии, но и самым мощным серийным «Ламбо» в истории. Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 работает вместе с компактным электромотором и 48-вольтовой бортовой электросистемой. При этом источником питания служат не батареи, а суперконденсаторы. Суммарная отдача агрегатов составила 819 лошадиных сил.

Энергию можно пополнять при помощи системы рекуперации при торможении, чтобы потом использовать при интенсивном разгоне. Суперкар способен ускоряться с места до первой «сотни» менее чем за 2,8 с, а его максимальная скорость превышает 350 км в час. Всего будет выпущено 63 таких автомобиля, стоимость каждого из которых составит 3,6 млн долларов. На данный момент все они уже распроданы.

Audi RS7 Sportback

Audi привезла на мероприятие не менее невероятный автомобиль, но только в кузове универсал. Да, пятидверный RS7 Sportback нового поколения обладает всеми необходимыми для суперкара характеристиками. Машину оснастили четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбинами, работающим с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым «автоматом».

Универсал может ускоряться с нуля до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой 250 км в час. Однако при желании ограничитель можно передвинуть на отметку в 305 км в час. Уже в базовом оснащении новый RS7 Sportback имеет пневматическую адаптивную подвеску и выдвижной задний спойлер, который активизируется на скоростях более 100 км в час.

BMW X6

Компания BMW представила во Франкфурте несколько новинок, в том числе прототип Concept 4, дающий представление о будущей «четверке». Однако главной серийной премьерой баварской марки стал купе-кроссовер X6 третьего поколения, разделивший основные узлы и агрегаты с новым X5.

При этом главной внешней отличительной чертой стали огромные «ноздри» радиаторной решетки с подсветкой, позаимствованные у флагманских 7-Series и X7. Кроме того, кроссовер получил специального «умного ассистента», работающего по тому же принципу, что Siri или «Алиса».

Hyundai i10

Самая маленькая модель Hyundai нового поколения, разработанная специально для европейского рынка, получилась слегка габаритнее и агрессивнее предшественника. Но главное, что для хэтчбека А-класса теперь стали доступны электронные системы, которые прежде значились только за «старшими» моделями южнокорейской марки.

Новый Hyundai i10 предложат с 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с камерой кругового обзора, функцией автоматического экстренного торможения, системой автоматического переключения ближнего света на дальний и контролем соблюдения рядности движения.