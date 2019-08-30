Peugeot представила гибридный кроссовер (фото)

Гибридный кроссовер 3008 GT HYBRID4 с системой полного привода стал самой мощной серийной моделью Peugeot.

Компания Peugeot представила гибридный кроссовер под названием 3008 GT HYBRID4.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу французского бренда.

"На местном рынке автомобиль уже доступен для заказа. В других странах новинку можно забронировать с октября нынешнего года", - говорится в сообщении.

Кроссовер 3008 GT HYBRID4 стал самой мощной серийной моделью Peugeot. В состав силовой установки новинки входит бензиновый двигатель серии PureTech (200 лошадиных сил) и два электромотора с отдачей 110 лошадиных сил и 112 лошадиных сил. Суммарная мощность гибрида - 300 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль может разгоняться за 6,5 секунды. Запас хода у 3008 GT HYBRID4 составит 59 километров. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 1 час 45 минут.

Новинка комплектуется восьмиступенчатой коробкой передач и системой полного привода. Водителю доступна система ADAS, которая представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и функцию удержания автомобиля в полосе движения. Салон кроссовера получил обивку из алькантары и декоративные вставки из натурального шпона состаренного дуба.

Чуть позже на рынке появится 225-сильная переднеприводная модификация HYBRID. Этот автомобиль комплектуется бензиновым двигателем PureTech 180 лошадиных сил (132 кВт) и электромотором 110 лошадиных сил (80 кВт), расположенным в передней части автомобиля. Трансмиссия автоматическая - e-EAT8.

В следующем году ожидается премьера серийной версии "заряженного" гибридного седана. Этот автомобиль построят на базе модели 508 нового поколения. Отдача гибридной установки составит 350 лошадиных сил.