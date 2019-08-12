Porsche объявила дату премьеры своего первого электрокара: подробности

Лифтбек Taycan покажут одновременно в трёх точках мира.

Компания Porsche объявила, что электромобиль Taycan рассекретят 4 сентября. Презентация новинки пройдёт одновременно в Канаде, Германии и Китае, а прямая трансляция церемонии будет транслироваться на сайте немецкой марки.

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Фирма Porsche уже успела намекнуть на некоторые характеристики новинки: известно, что наиболее производительная версия Taycan Turbo мощностью в 629 лошадиных сил сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час быстрее 3,5 секунд, а до 200 километров в час быстрее 12 секунд. Максимальная скорость превысит 250 километров в час, передает motor.ru.

Ёмкость батареи Taycan — от 80 до 96 киловатт-часов, и на одной зарядке немецкий электрокар сможет проехать 515 километров. Кроме того, Porsche инвестировала в 800-вольтовую систему быстрых зарядных устройств, способных восполнить запас хода на 400 километров за 15 минут.

В 2019 году в продаже появятся три версии электрокара: базовый заднеприводный Taycan, полноприводный двухмоторный Taycan 4S и наиболее продвинутая модификация Taycan Turbo. За дополнительную плату автомобиль можно будет дооснастить полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, углерод-керамическими тормозами и активной аэродинамикой. Инсайдеры прогнозируют стартовую цену около 90 тысяч долларов.