Mazda начала тестировать свой первый электрокар

Японская компания представит свой первый серийный автомобиль с полностью электрической силовой установкой в 2020 году.

Компания Mazda начала дорожные испытания своей первой полностью электрической модели. Шпионские снимки автомобиля, не имеющего патрубки выпускной системы, были сделаны в Норвегии и размещены на сайте Electrek.

Читайте такжеMazda привезла в Женеву новый кроссовер (фото)

Фотограф, сделавший снимки, также отметил, что машина во время езды издавала характерный звук, свойственный машинам с электрическими силовыми установками. Что касается самого автомобиля, то он напоминает закамуфлированный кроссовер CX-5, передает Autonews.

Ранее сообщалось, что компания Mazda представит первую серийную электрическую модель в следующем году. При этом предполагается, что это будет самостоятельный автомобиль, а не «зеленая» версию уже существующей машины. По предварительным данным, технологии и системы, которые будут использованы в электромоторе, разработают совместно с компанией Denso.

Mazda также сконцентрируется на создании гибридов с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Силовая установка будет разработана на базе одного из двигателей нового семейства SkyActive-X. В таком моторе топливно-воздушная смесь может воспламеняться в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах.