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Mazda назвала дату выпуска первого серийного электрокара

20:59, 10 июня 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом изданию Automotive News рассказал глава японской компании Акира Марумото, передает Autonews.

«Сперва мы запустим моторы семейства SkyActive-X, а в 2020 г. появится первая Mazda с полностью электрическими агрегатами. Наконец, в 2021 или в 2022 г. мы выпустим гибридные модели с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети», — отметил Марумото.

По предварительным данным, первой электрической Mazda станет полностью самостоятельная модель, а не «зеленая» версия уже существующего автомобиля. Предполагается, что технологии и системы, которые будут использованы в электромоторе, разработают совместно с компанией Denso.

Что касается гибридов, то их создадут на базе одного из двигателей нового семейства SkyActive-X. В таком моторе топливно-воздушная смесь может воспламеняться в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах. При этом в двигателях SkyActive-X применят традиционные свечи зажигания, которые будут задействоваться при высоких нагрузках.

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Теги: #электромобиль#Mazda электрокары