До конца года: Зеленский инициировал отсрочку штрафов за "евробляхи"

"Евробляхерам" планируют дать последний шанс до конца 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагает отстрочить штрафы за "евробляхи" до конца 2019 года.

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Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал руководитель Главного сервисного центра МВС Владислав Криклий.

По его словам, даже если проект закона поддержат в Раде, то это станет последним продлением периода растаможки.

Криклий считает, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые планировали перерегистрировать свой транспорт, уже это сделали. Остальные, по его мнению, не хотят, не могут или не имеют документов для растаможки "евроблях".

"Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов", - заявил он.

Также Криклий отметил, что основной всплеск перерегистраций пришелся на начало 2019 года и тогда все, кто желали получить украинские номера на ввезенные с нарушениями авто – сделали это.

Напомним, что таможенники назвали провальные показатели растаможки "евроблях". Продление периода растаможки авто на еврономерах называют нецелесообразным.