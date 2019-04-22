ЕБА назвала 7 шагов, которых бизнес ожидает от нового президента

Семь шагов, по мнению бизнеса, нужны сразу, в первые же месяцы работы нового президента.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес-сообщество от шоумена Владимира Зеленского, который по результатам голосования избирателей лидирует на президентских выборах в Украине.

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"Бизнес хочет видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Следующие семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые же месяцы работы", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора Ассоциации Анну Деревянко.

В частности, бизнес ожидает, что первым шагом новоизбранного главы украинского государства должна стать подача на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.

Вторым шагом - презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана новоизбранными лицами.

Также бизнес ожидает от нового президента перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержки деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов.

Также сообщается, что новый президент должен обеспечить макроэкономическую стабильность, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении сотрудничества, а также обеспечить независимость Национального банка и публично поддерживать политику низкого дефицита бюджета.

"Пятый - защита и продление структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но, в то же время, не ограничиваясь, следующими: реформой публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Фискальной службы (ГФС), медицинской реформой, децентрализацией и тому подобное", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, бизнес-сообщество ожидает от новоизбранного президента всестороннего содействия продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.

Также члены ЕБА ожидают, что новый глава государства обеспечит независимость рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала почти 90% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48%.

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 62,07%.