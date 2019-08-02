Сегодня в Киеве на месяц частично перекрывают Южный мост
10:18, 02 августа 2019Транспорт
64 0
Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения.
В Киеве на месяц перекрывают Южный мост / фото УНИАН
С пятницы, 2 августа, в Киеве перекрывают Южный мост. Ремонтные работы продлятся до 31 августа.
Об этом сообщает "Киеватодор".
Читайте такжеВ Киеве на Южном мосту на месяц частично ограничат движение
"С 22:00 2 августа до 31 августа начинаем работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей). Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа будем ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении", - говорится в сообщении.
Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще 1 будет заменен в этом году.
В общем на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter