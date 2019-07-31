Зеленский пообещал помочь Черкасскому аэропорту вернуть статус международного

Президент Украины во время рабочей поездки посетил черкасский аэродром, где начат капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт, где регулярное авиасообщение не производится с 1997 года, и поинтересовался, когда его достроят.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, директор аэропорта Иван Далибожак проинформировал, что взлетно-посадочную полосу, капитальный ремонт которой был начат в 2018 году, планируют сдать в эксплуатацию к 1 декабря.

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Стоимость работ составляет 128 млн грн. Также есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. С учетом того, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, потребность в авиасообщении очевидна.

«А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда», - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

«Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?» - поинтересовался глава государства.

Со своей стороны, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства.

Зеленский добавил, что намерен обращаться к бизнесу, чтобы он помог в ближайшие два года вернуть Черкасскому аэропорту статус международного.

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«Полоса появится в ближайшее время, мы просили ускориться, и в этом году будет полоса. Я поставил этот вопрос Алексею Гончаруку (заместитель главы Офиса президента - УНИАН), мы будем помогать, будем обращаться к вашей бизнес-элите, в Киеве будем искать людей, которые параллельно будут строить терминал. Мы хотим, чтобы в ближайшие два года у вас был нормальный международный аэропорт», - сказал он на совещании в Черкассах.

Справка. Аэропорт Черкассы был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018-м начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 - 43%.