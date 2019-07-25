Skoda придумала для водителей защиту от аллергии

В хэтчбеке Scala используется специальный фильтр и датчик качества воздуха, настроенные на обнаружение аллергена.

Чешский автопроизводитель Skoda подготовил для хэтчбека Scala новую технологию защиты водителей с аллергией на пыльцу. Двухзонный климат-контроль теперь умеет обнаруживать и предотвращать попадание аллергена в салон.

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Аллергия на пыльцу — довольно серьезная проблема для водителей. Она вызывает чиханье, кашель, от нее начинают слезиться глаза, и все это очень негативно сказывается на безопасности. У водителя два варианта: ездить все время с закрытыми окнами и кондиционером с циркуляцией воздуха внутри салона, либо принимать таблетки перед каждой поездкой. Оба варианта довольно рискованные: от постоянно работающего кондиционера легко заболеть, а большинство таблеток вызывают сонливость и замедляют реакцию, пишет motor.ru.

Skoda разработала систему распознавания пыльцы. Система Climatronic способна обнаруживать частицы пыльцы и автоматически переходить в режим рециркуляции воздуха. В хэтчбеке используется специальный фильтр и датчик качества воздуха, настроенные на обнаружение аллергена. Он срабатывает практически моментально, отключая внешние воздухозаборники, тем самым предотвращая попадание пыльцы в салон.

Помимо этого, система кондиционирования оборудована несколькими датчиками, которые отслеживают температуру и влажность салона, обеспечивая максимально быстрое охлаждение воздуха в салоне. Также хэтчбек оборудован датчиком солнечного света, который не только умеет определять интенсивность солнечных лучей, но и их направление. Исходя из этих данных автомобиль самостоятельно может отрегулировать температуру отдельно для каждой части салона.

Хэтчбек Skoda Scala официально показали в декабре прошлого года. Автомобиль, построенный на одной платформе с новым Volkswagen Polo, занял место чуть ниже бестселлера компании, модели Octavia.