Skoda начала серийное производство обновленного Superb

Производство флагманского Superb налажено в чешских Квасинах.

Компания Skoda начала серийное производство рестайлингового Superb. Первый автомобиль сошел с конвейера предприятия в чешских Квасинах. Автомобиль можно будет приобрести в кузове лифтбек и универсал.

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Superb третьего поколения можно отличить по переднему бамперу, новой радиаторной решетке, которая стала больше, и оптике (теперь она полностью светодиодная). Новые фары называются Skoda Crystal Lighting — они состоят из четырех светодиодных элементов, имеют динамические указатели поворота и отдельные полоски светодиодов, пишет Autonews.

Уже в стандартной комплектации у машины появилась система доступа без ключа, а в топовом исполнении Laurin & Klement передние сиденья могут оснащаться функциями вентиляции и массажа. В салоне появились новые кресла и многочисленные элементы из хрома.

Базовым мотором для обновленной Skoda Superb стал 120-сильный дизель 1,6 TDI в паре с семиступенчатой DSG. На ступень выше — новые двухлитровые дизели с отдачей 150 и 190 л. с. с шестиступенчатой МКП или той же DSG, причем старший может работать с опциональным полным приводом. Гамму бензиновых моторов открывает мотор 1,5 TSI мощностью 150 л. с. с «механикой» или DSG, следом идет двухлитровый мотор в исполнениях мощностью 190 и 272 силы, причем последний — только с полным приводом и DSG.

Позже начнется производство и гибридной версии Superb. Такая машина оснащается бензиновым 156-сильным двигателем 1,4 TSI и электромотором с отдачей 85 кВт, а максимальная мощность установки составляет 218 лошадиных сил. Батарея емкостью 13 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 55 километров. Пополнить заряд можно от бытовой розетки, а максимальная дальность хода достигает 850 километров.