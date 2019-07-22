Audi показала обновленный кроссовер SQ7
Компания Audi представила обновленный кроссовер SQ7. Модель претерпела плановый рестайлинг.
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Машина получила новую решетку радиатора, измененные бампера и пороги, матричные фары и переработанные фонари, которые теперь объединены хромированным декоративным элементом.
Интерьер получил сенсорные экраны, которые заменили прежние физические органы управления, пишет kommersant.
Автомобиль получил 435-сильный 4-литровый дизельный V8 TDI с турбиной с электроприводом и стартер-генератором на 8 кВт, который помогает при разгоне и работает в системе старт-стоп. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
В оснащение также входят адаптивная пневмоподвеска, усиленные тормоза и электромеханическая система стабилизации кренов кузова с собственным электромотором. Для SQ7 после обновления доступны в качестве опции полноуправляемое шасси и активная система подавления кренов.
Версия SQ7 отличается от базового Q7 серебристым декором кузова и фирменными шильдиками. В салоне появились спортивные акценты, обозначение спецверсии и особое оформление цифровой панели приборов. Для новой модификации также расширен список базового оборудования.
Напомним, премьера обновленного Audi Q7 состоялась в июне 2019 года.