Audi показала обновленный кроссовер Q7 (фото)

Флагманский кроссовер перешел на гибридный привод и обзавелся лазерными фарами, а еще получил новый интерьер с сенсорными экранами.

Компания Audi представила рестайлинговую версию своего флагманского кроссовера Q7. Автомобиль получил обновленный дизайн экстерьера и интерьера, модернизированные силовые агрегаты, а также ряд новых опций.

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Внешность Q7 освежили в духе нового Audi A6 и A7. Машина получила новую восьмиугольную радиаторную решетку с шестью вертикальными планками, которая перекликается с «грилем» новых Q8 и Q3, а также обновленные бамперы с более крупными воздухозаборниками, сообщает Autonews.

Кроссовер обзавелся новой головной оптикой, которая теперь будет доступна в трех исполнениях. В «базе» Q7 полагается полностью диодный головной свет. На ступень выше стоит матричная оптика — такие фары могут выключать сегмент в световом пучке, дабы не слепить встречных водителей. В качестве опции будут доступны новейшие лазерные фары.

Кроме того, кроссоверу переработали заднюю часть. Пятая дверь получила иные выштамповки, а фонари изменили форму и также стали полностью диодными. Причем в качестве опции для последних можно заказать динамические поворотники.

Внутри Q7 появилась новая передняя панель i-cocpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а при помощи нижнего можно управлять климатической установкой. Кроме того, на Q7 теперь доступна цифровая приборная панель, новый голосовой ассистент, а также сервисы Amazon Alexa.

Техническая начинка Q7 также подверглась модернизации. Отныне все версии кроссовера — это так называемые мягкие гибриды. В автоматическую коробку передач всех модификаций интегрирован электрический мотор-генератор, который питается от дополнительной 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, позволяя снижать нагрузку на мотор, а также вращает колеса во время движения накатом, пока основной мотор заглушен, чтобы уменьшить расход топлива.

При этом сама линейка двигателей внутреннего сгорания осталась прежней. Audi Q7 предлагают с двумя трехлитровыми дизельными «шестерками» с отдачей 231 л. с. (версия 45 TDI) и 286 (версия 50 TDI) л. с., а также бензиновым V6 с наддувом, который выдает 340 (версия 55 TFSI) лошадиных сил.

Обновленная машина поступит в продажу до конца лета, однако перечень комплектаций и цен пока не объявлен.