Европейцы значительно сократили покупку автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Европе в январе-июне снизились на 3,1% - до 8,2 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 3,1% - до 8,2 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, в июне продажи авто в ЕС составили 1,446183 млн единиц, что на 7,8% меньше прошлогоднего показателя.

По итогам июня на всех пяти основных рынках Евросоюза наблюдалось снижение продаж, особенно во Франции (-8,4%) и Испании (-8,3%).

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в июне вновь стала Германия, где было реализовано 325,2 тыс. новых машин.

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в июне приобрели 230,964 тыс. авто.

Замыкает лидирующую тройку Великобритания с результатом 223,4 тыс. проданных легковых автомобилей.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания RENAULT, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 355,296 тыс. авто, при этом падение составило 9,5% по сравнению с прошлогодним апрелем.

На втором месте PSA Group с результатом 234,195 проданных автомобилей, что на 8% больше показателя годичной давности.

И третий результат в RENAULT Group – 186,016 тыс. шт., что на 3,6% меньше июня 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.