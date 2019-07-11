В Киеве изменили несколько маршрутов троллейбусов и автобусов

Маршрут этих троллейбусов и автобусов начинается от станции метро «Лесная».

В Киеве с 13 июля будут изменены маршруты троллейбусов №№ 37, 37А и автобусов №№ 11, 33, 79, 81, 154.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Так, троллейбус № 37А «Станция метро «Лесная» - улица Николая Закревского. Поликлиника» будет курсировать по маршруту: ул. Марины Цветаевой - ул. Николая Закревского - ул. Константина Данькевича - ул. Владимира Маяковского - ул. Марины Цветаевой - ул. Лисковская - ул. Радунская - ул. Теодора Драйзера - ул. Братиславская - просп. Лесной - ул. Милютенко - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Кубанской Украины - просп. Лесной - ул. Братиславская - ул. Теодора Драйзера - ул. Радунская - ул. Лисковская - ул. Марины Цветаевой.

Троллейбус № 37 «Станция метро «Лесная» - Улица Милославская» по маршруту: ул. Милославская - ул. Радунская - ул. Теодора Драйзера - ул. Братиславская - просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Милютенко - просп. Лесной - ул. Братиславская - ул. Теодора Драйзера - ул. Радунская.

Автобус № 11 «Станция метро «Лесная» - Радиоцентр (с. Быковня)» будет курсировать по маршруту: ул. Радистов - просп. Броварской - ул. Мурманская - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Киото - ул. Путивльская - ул. Радистов.

Автобус № 33 «Станция метро «Лесная» - Лесной массив» будет курсировать по маршруту: просп. Лесной - ул. Милютенко - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Киото - просп. Броварской - ул. Мурманская - ул. Киото - ул. Милютенко - просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова.

Автобус № 79 «Станция метро «Лесная» - ул. Каштановая» будет курсировать по маршруту: ул. Оноре де Бальзака - ул. Теодора Драйзера - ул. Братиславская - просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Киото – просп. Броварской - ул. Мурманска - ул. Киото - ул. Кубанской Украины - просп. Лесной - ул. Братиславская - ул. Теодора Драйзера - ул. Владимира Маяковского - ул. Каштановая.

Автобус № 81 «Станция метро «Лесная» - Лесной массив» будет курсировать по маршруту: просп. Лесной - ул. Кубанской Украины - ул. Киото, в обратном направлении: ул. Киото - просп. Броварской - ул. Мурманская - ул. Киото - ул. Кубанской Украины - ул. Космонавта Волкова.

Автобус № 154 «Станция метро «Лесная» - поселок Рыбное» будет курсировать по маршруту от поселка Рыбное до просп. Броварской по своей трассе, далее - ул. Мурманская - ул. Киото, далее по своей схеме движения.