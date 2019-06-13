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В Киеве изменили несколько маршрутов троллейбусов (схема)

22:58, 13 июня 2019
Транспорт
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Будет изменен маршрут троллейбуса №12 и ночного троллейбуса №91Н / фото УНИАН

Об этом сообщает "Киевпастранс".

В частности, будет изменен маршрут троллейбуса №12 и ночного троллейбуса №91Н. Причина - будут выполняться работы по устройству наружных инженерных сетей на улице Жилянской.

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Соответственно движение троллейбусов в направлении станции метро "Лыбидская" будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Антоновича по действующей трассе, далее – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее - по действующим трассам. 

Киевпастранс

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Теги: #Киев#троллейбуспогода в Киеве