В Киеве изменили несколько маршрутов троллейбусов (схема)

Изменения движения вызваны устройством внешних инженерных сетей.

С завтрашнего дня, 14 июня, и аж на месяц, до 14 июля, в Киеве изменят два троллейбусных маршрута - дневной и ночной.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

В частности, будет изменен маршрут троллейбуса №12 и ночного троллейбуса №91Н. Причина - будут выполняться работы по устройству наружных инженерных сетей на улице Жилянской.

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Соответственно движение троллейбусов в направлении станции метро "Лыбидская" будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Антоновича по действующей трассе, далее – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее - по действующим трассам.