BMW начала серийное производство новой «копейки» (фото)

Компания на предприятии в Лейпциге начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, который перешел на передний привод.

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая. Новинка встала на конвейер предприятия в Лейпциге, где выпускались автомобили двух предыдущих поколений.

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В основе новой «копейки» лежит модульная архитектура FAAR с поперечным расположением мотора и приводом на переднюю ось, пришедшая на смену прежней продольной схеме с задними ведущими колесами. На данный момент это шасси уже используется на кроссоверах BMW X1 и X2, а также на MINI Countryman, пишет Autonews.

Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев BMW будет выпускать до 600 машин ежедневно. Самым первым автомобилем стал хэтчбек в модификации 118i с бензиновым двигателем, синим цветом кузова и спортивным обвесом. Машина отправится к покупателю из Италии.

Топовым вариантом модели на момент запуска является M135i xDrive, оснащенный двухлитровым четырехцилиндровым наддувным двигателем, развивающим 306 л. с. и 450 Н·м крутящего момента. Это самая мощная серийная «четверка» в истории автомобилей BMW.

Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. BMW M135i xDrive способна ускоряться с места до первой «сотни» за 4,8 сек. (с пакетом M Performance — за 4,7 сек.), а ее максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час.

Предполагается, что в дальнейшем у BMW 1-Series нового поколения появится более экстремальная версия с мотором мощностью около 400 лошадиных сил. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Mercedes-AMG A45.