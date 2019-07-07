Первая авиакомпания отказалась от покупки самолетов Boeing 737 MAX в пользу конкурента

"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью переходит на Airbus.

Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предварительных договоренностей с американской компанией Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее европейского конкурента Airbus.

Вместо 50 лайнеров 737 MAX компания Flyadeal планирует приобрести 30 машин A320neo, передает dw.com со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines, "дочкой" которой является Flyadeal, подписала с Airbus договор о приобретении нескольких десятков лайнеров еще на проходившем в июне Международном авиакосмическом салоне в Париже.

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Однако тогда не было известно, что европейские самолеты получит саудовский лоукостер, который заменит ими американские Boeing 737 MAX.

Планируется, что в будущем авиапарк Flyadeal будет состоять только из машин A320neo марки Airbus, отмечают в компании. Партия из 30 таких самолетов общей стоимостью 5,9 млрд евро поступит в Саудовскую Аравию в декабре.

Как сообщал УНИАН, в крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

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В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.

В средине мая этого года в американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.

В середине июня стало известно, что международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX. Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL.