Крупный авиахолдинг купит 200 самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых сейчас запрещены

Холдинг IAG планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщается на сайте компании Boeing, передает Громадське.

Как отмечает пресс-служба, компании обсудили соглашение на международном авиасалоне в Ле Бурже, в 12 км к северо-востоку от французского Парижа, и подписали документ о намерении сторон.

В Boeing уточнили, что сумма сделки составит около 24 миллиардов долларов.

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Гендиректор IAG Уильям Уолш заявил о своей уверенности в том, что Boeing в ближайшее время получит одобрение регулирующих органов и 737 MAX будет возвращен в эксплуатацию. По его словам, холдинг планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.

Полеты 737 MAX сейчас запрещены во всем мире, поскольку в 2018 и 2019 годах с разницей в несколько месяцев из-за ошибки в программном обеспечении произошло две катастрофы самолетов этой модели, в которых погибли 346 человек.

Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL. В общей сложности они перевозят около 113 миллионов пассажиров в год.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, тогда как ее конкурент Airbus сообщил о заказе и опционы на 123 самолеты.