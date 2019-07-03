В США умер создатель легендарного Ford Mustang
14:18, 03 июля 2019Транспорт
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Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler.
Под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang / фото carshistory.org
В США в возрасте 94 лет умер бывший глава Chrysler Ли Якокка.
По данным издания TMZ, о смерти бизнесмена проинформировал член его семьи без уточнения обстоятельств кончины.
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Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler. Он также известен тем, то под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang.
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