В США умер создатель легендарного Ford Mustang

Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler.

В США в возрасте 94 лет умер бывший глава Chrysler Ли Якокка.

По данным издания TMZ, о смерти бизнесмена проинформировал член его семьи без уточнения обстоятельств кончины.

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Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler. Он также известен тем, то под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang.